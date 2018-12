Ricardo Gareca: Así respondió al interés de Boca Juniors antes de viajar a Argentina |VIDEO |FOTOS   

Ricardo Gareca apareció de sorpresa en el aeropuerto 'Jorge Chávez'. Maletas en las manos y una nube de periodistas peruanos y argentinos rodeaban al entrenador de la selección peruana para conocer si el 'Tigre' podría escuchar alguna oferta de Boca Juniors durante su estadía en Buenos Aires.



"Me voy de vacaciones, nada más. Creo que fue un año sensacional el 2018 y que no terminó como deseaba, pero igual les deseo Feliz Navidad para todos y que mejoren las cosas en todos los aspectos", dijo el estratega de la selección peruana mientras se dirigía hasta la sala de embarque.



Ricardo Gareca aprovechó para desmentir personalmente las declaraciones que una asistente de Edwin Oviedo habría filtrado a la prensa. "La visita fue algo personal, gesto de agradecimiento por su gestión. Tuvo que ver con este momento difícil que le tocó vivir y acompañarlo. Luego la justicia seguirá su curso. Las versiones que han circulado no tienen nada que ver"



Ricardo Gareca partió rumbo a Buenos Aires

También aprovechó Ricardo Gareca para aclarar a los periodistas argentinos su posición frente a los rumores que crecen en Boca Juniors. "Tengo contrato hasta el 2021 y ningún dirigente de allá se ha comunicado conmigo, yo lo veo muy complicado. No tengo cláusula de salida y tengo que cumplir mi contrato con Perú. Estar considerado por un equipo como Boca Juniors es gratificante, pero no le puedo decir más que eso", señaló.