Ricardo Gareca y una respuesta que desató risas: ¿Fue un lapsus o un deseo real?

La selección peruana acabó su participación en el Rusia 2018 y ahora deberá convencer a Ricardo Gareca para que se quede en el banquillo de la bicolor. Tarea demasiada difícil por lo hecho durante las eliminatorias y el Mundial.



Sin embargo, durante un momento de la conferencia, Ricardo Gareca fue enfático en decir que iba regresar a Perú tras sus vacaciones en Buenos Aires, Argentina. Justo cuando el técnico manifestaba esto en sus declaraciones, los periodistas empezaron a reírse porque el técnico habría 'confirmado' que iba a dirigir a la bicolor.



"No tengo una respuesta sobre como me voy de Perú. Me voy momentáneamente a Argentina, a estar con mi familia y a descansar. Volver voy a volver. No importará lo que se resuelva, pero de volver voy a volver", sostuvo el 'Tigre'.

Ricardo Gareca: Risas en conferencia

Ricardo Gareca aclaró que es un entrenador libre y desea tomarse un tiempo para evaluar las opciones que tiene para elegir la adecuada de acuerdo a sus principios y valores.



Además, se refirió a lo hecho en el Mundial de Rusia 2018 . Resaltó el trabajo de su comando técnico y el apoyo de la hinchada en cada partido que disputó la selección.



Finalmente, el 'Tigre' Gareca dijo que necesita pensar bien si aceptará los cuatro años que firmará con la selección peruana. "Si no nos va tan bien en los cuatro años que firme, yo no me voy.Si llegará a tener ofrecimientos de otro lugar, yo no me voy. Estoy acostumbrado a respectar mi contrato".



