Ricardo Gareca y su emblemática respuesta tras no ganar el premio The Best a mejor entrenador del mundo

Le preguntaron por los premios The Best y no pudo ocultar la sonrirsa por haber estado en esa lista de 10 nominados. No llegó a la final, pero Ricardo Gareca tuvo algunos votos importantes que hicieron que agradezca públicamente a quienes lo apoyaron. El 'Tigre' se despachó por este logro.

"Quiero agradecer a los que votaron por mi en estos premios. Les doy un valor importante. Estas cosas son reconocimientos y están ligados al trabajo y los acontecimientos que se han sucedido", indicó el entrenador de la selección peruana.

[La lista de convocados de la selección peruana: ¡Con la vuelta de Paolo Guerrero!]

"(Las nominaciones) Son importantes a nivel personal, es algo representativo porque representamos a un país como Perú. Está en nosotros mantenernos, revalidarlos. Porque esto es circunstancial. Uno debe tratar de sostenerse en el tiempo", agregó.

Para Ricardo Gareca, haber estado en los premios The Best, a pesar de no haberlos ganado "no deja de ser gratificante", pero señaló que es algo que se debe tomar con calma porque "esto es tan cambiante. Esta vez me tocó a mi, quizá el otro año sea otro técnico".

