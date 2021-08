Ricardo Gareca pasa los días rodeado por la naturaleza de Córboda, Argentina, donde disfruta algunos momentos acompañado por sus nietos, alejado de las preocupaciones y el estrés que le generan las Eliminatorias Qatar 2022. Con 63 años, el entrenador argentino no ha tenido problemas para hablar sobre cuántos años más piensa seguir trabajando como entrenador después de finalizar su contrato con la selección peruana.

El DT señaló que todo pasaría más por su estado por un estado emocional . “No sé, ojalá que sean más y no sean menos, pero no sé. Estará relacionado con la vigencia, lo actualizado y los resultados. Y también con el deseo. A lo mejor puedo estar así, pero no tengo ganas de dirigir. Con un equipo de trabajo competitivo, bien de salud y de la cabeza, puedo dirigir hasta los 70. Pero esta profesión es cambiante. Prefiero vivir lo que surja”, expresó para “Tiempo argentino”.

Ricardo Gareca confesó también una de las formas en las que su profesión afecta su relación familiar. “El fútbol te arrastra a situaciones como no hablar en tu casa. De pronto, no todo se tiene que trasladar a la casa. Llegar a una situación en la que la bronca de lo acumulado en el partido la traslado con mi esposa o mis hijos, está mal. No tienen la culpa. Ese enojo se traslada a la parte personal, y hay que tener cuidado. Aún hoy lo sigo trabajando, porque después te encontrás en situaciones complicadas. Decís: ¿Hasta dónde le sigo dando importancia a un resultado? Hay que tener límites”, contó el entrenador.

Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana en el 2015, tal vez, sin pensar que iba a quedarse por más de seis años en el conjunto nacional. (Fuente: América TV)

La prensa argentina también consultó sobre su control a los episodios de frustración que le costaron importantes sanciones. ”Como futbolista estuve un año y pico sin jugar por suspensión, en Boca Juniors. Como técnico, en Universitario de Perú, me suspendieron y no podía ni siquiera ir a dar indicaciones al vestuario en el entretiempo. Fueron seis fechas. Después, solamente me expulsaron una vez en un Racing-Vélez. Trato de estar lo más tranquilo posible. Cuando las cosas van mal, trato de buscar cosas positivas, porque eso forja el carácter”, consideró.

Los resultados

Los números son un tema importantes para el DT, pero también pone en la balanza otras cosas. “El fútbol siempre va a ser resultados. ¿Cómo te sostenés sin resultados? Ahora, ¿el resultado final es el título? No. Si lo queremos hacer exitista, sí, pero no. También hay grandes campañas que no tuvieron títulos y son buenos resultados que se sostienen por trabajos coherentes. Pero nada se sostiene si no hay un resultado final, que no significa sí o sí ganar un título, sino buenas producciones. Nadie llega a obtener nada si no hay algo que se está haciendo bien. Es difícil ganar algo sin jugar bien”, añadió.

“Es un orgullo sostenerme”

El popular ‘Tigre’ de mostró orgulloso de su continuidad en la selección peruana, en comparación a la inestabilidad de los líderes del país que desde que llego ya suman siete presidentes. “Es un orgullo sostenerme. A veces me ha costado, no porque no quiera, sino porque deciden otras personas. A veces he tomado decisiones intempestivas, malas decisiones, y he aprendido con los años a respetar los contratos. A enfocarme”, declaró Ricardo Gareca al medio argentino.

TE PUEDE INTERESAR