Ricardo Gareca puso punto final a su ciclo con la selección peruana este martes mediante una conferencia de prensa. Antes de concluir su intervención, el entrenador respondió con relación al siguiente reto para su carrera, pero reconoció que, de momento, no posee algún ofrecimiento por parte de un club o un equipo nacional.

“En Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, sostuvo.

Luego del repechaje contra Australia, Gareca volvió a Perú y más tarde se marchó a su país. En ese periodo, la prensa local indicó que el ‘Tigre’ aparecía como alternativa para Boca Juniors, club que terminó su vínculo con Sebastián Battaglia. También se mencionó a Independiente de Avellaneda, como potencial reemplazante de Eduardo Domínguez.

Lo cierto es que el preparador argentino está libre, aunque en la charla con los medios de comunicación desveló que tenía planes de quedarse por cuatro años más (el proceso para el Mundial 2026) con la Blanquirroja. Hasta propuso a su familia mudarse a Lima para que le hagan compañía, pero no se concretó.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, comentó el ex DT de Universitario de Deportes o Vélez Sarsfield.

En la misma línea, Gareca admitió que algunas circunstancias provocaron un cambio de planes y no se cerró la ampliación de su vínculo con la Bicolor. “Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”.

Ricardo Gareca estuvo al frente de la selección peruana por más de siete años, en los cuales logró una clasificación al Mundial (Rusia 2018), un tercer puesto de Copa América (Chile 2015), subcampeonato de Copa América (Brasil 2019) y un repechaje a una nueva Copa del Mundo (Qatar 2022).