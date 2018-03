Ricardo Gareca se ruborizó con 'picante' pregunta de Milagros Leiva en entrevista [VIDEO]

En los últimos días, Ricardo Gareca atendió masivamente a la prensa peruana. Y Milagros Leiva, periodista de ATV, no perdió la oportunidad de conocer y charlar con el 'Tigre', a quien lanzó pirotos que lo ruborizaron. ¡Como nunca lo viste!



Mientras Ricardo Gareca comentaba que Perú volvió a un Mundial luego de 36 años, Milagros Leiva lanzó: "Quédate 36 años más". "Eso no me va a dar, no me va a alcanzar", respondió el técnico de la selección peruana.



"Pareces de 40 (años), además todas las mujeres paramos templadas de ti. Sabemos que tú estás casado; yo me voy a casar. Eres el amor imposible de todas, ¿sabes no? ¿sabes que todas las mujeres de adoran?", fue el 'picante' comentario de Milagros Leiva.



Esto puso nervioso a Ricardo Gareca. "Ah bueno, no sé... bueno muchas gracias", reaccionó tímidamente. "¡Se ruboriza él!", añadió entre risas Milagros Leiva.



Por otro lado, Ricardo Gareca dijo que su peor momento con la selección fue la sanción de Paolo Guerrero. "Justo estaba en un momento muy bueno, en un momento de definición. El país estaba pendiente de todo. Eso me duró toda una noche sin dormir".



Asimismo, Ricardo Gareca se refirió a las posibilidades de Claudio Pizarro en la selección peruana. "En ese contexto es como perderle la confianza en nuestros hijos porque de pronto de sacan una mala nota. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo castigamos? ¿No confiamos más en él? En vez de de transmitirle confianza, ¿le transmitimos inseguridad?". Este argumento sorprendió a Milagros Leiva, pues saludó este pensamiento del argentino.