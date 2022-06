Ricardo Gareca, en estos momentos, no es director técnico de la selección peruana, ya que su contrato terminó luego de la derrota por penales ante Australia. Está en la FPF negociar con el entrenador una posible renovación, sin embargo, los hinchas quieren que se quede.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca no será más técnico de la selección peruana, afirmaron desde Qatar [VIDEO]

Jaime Willis es uno de esos aficionados que pide la permanencia del ‘Tigre’, no solo por ser su admirador, sino también porque se ha vuelto famoso imitando al estratega. En ese sentido, pidió la permanencia de Gareca, incluso afirmó que organizaría una marcha para pedirle que se quede.

“Yo quisiera que Gareca se quede, quiero que se quede, voy a rogar por eso, voy a hacer una marcha para que se quede” , mencionó mientras esperaba la llegada de la selección peruana en el aeropuerto.

Imitadores de Cueva y Gareca anuncian marcha

Trome conversó con el doble de Gareca

“Gareca, te queremos, Pensá” , dijo su ‘doble’ peruano, Jaime Willis, quien también sufrió y como muchos lloró la eliminación al Mundial de Qatar.

Willis aseguró que disfruta mucho imitando al ‘profe’, ya que la gente le expresa mucho cariño.

“Aquí se le quiere siempre. Incluso luego del partido, la gente lloraba y aún sabiendo que no soy él, me abrazaban y tomaban foto diciendo ‘No te vayas, Gareca’, ‘Profe, buena vibra’. Ese cariño y respaldo de la gente, en realidad es para él” dijo a Trome.

“Seguro tendrá propuestas de trabajo, pero su decisión no va por dinero. Debe tomar un descanso para analizar. ‘ Pensá, Gareca, pensá’. Acordate que sigue siendo el ‘Año del Tigre’, ¿Viste? Esto no se puede quedar ahí. Luchaste tanto y hay logros valiosísimos. Apunta ahora a la Copa América, esa tiene que ser tuya”, agregó.

En las calles la gente abraza al 'doble' de Gareca y expresa el cariño que quisieran dar al 'Tigre'. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Allengino Quintana y Britanie Arroyo / Trome)

‘Cuevita’ dice: “Gracias, Gareca”

Adán (Cuevita, el imitador), quien representó el inolvidable abrazo de Gareca con Christian Cueva, le expresó: “A Gareca agradecerle y pedirle que no se vaya. Todo el país le agradece el cambio profesional para bien que trajo desde que llegó en el 2015. Un Mundial, una final de Copa América y tantas alegrías”.

Rubén, el ‘Gladiador cholo’, remarcó: “Gareca es importante para el Perú no solo en lo futbolístico sino por la unidad que transmite en la gente y nos enseñó a creer en la selección y que trabajando podemos lograr mucho. Había crecido sin ver a mi país en un Mundial. Solo sabía que fue cuando nací (1982). Pero él nos llevó al Mundial de Rusia 2018, y no olvidemos que creyó en Gianluca Lapadula, aunque al inicio muchos no, y miren lo que nos hizo descubrir”.

El 'Gareca peruano' y otros hinchas representativos agradecen a Ricardo Gareca y le piden 'que no se vaya'. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Britanie Arroyo / Trome)