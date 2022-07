Ricardo Gareca ha hecho oficial el fin de su ciclo con la selección peruana y lo ha compartido con sus miles de seguidores desde su cuenta oficial de Facebook, donde ha recibido el agradecimiento y afecto de todos los hinchas de la selección peruana que incluso le pidieron que no cierre las puertas a un fututo regreso a la ‘Blanquirroja’.

“ Agradecido ” fue la frase con la que el ‘Tigre’ resume los sentimientos encontrados para decir adiós después de siete años ininterrumpidos de trabajo con la selección peruana y que terminó en un polémico intento de renovación dirigido por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

El exdirector técnico de Perú acompañó la publicación con una fotografía donde es abrazado por uno de sus dirigidos en un momento emotivo de su trayectoria como fue la clasificación a Rusia 2018. La imagen fue publicada en blanco y negro en señal de duelo, que es el sentimiento que al parecer hoy embarga al estratega.

Ricardo Gareca comparte publicación desde sus rede sociales (Foto: Facebook)

Ricardo Gareca contará su verdad en conferencia de prensa

Terminada la negociación con la Federación Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca recibió el visto bueno de su entorno familiar para volver a Perú y encargarse de los temas pendientes que todavía tiene como devolver el auto y el departamento que puso a su disposición entregó la FPF. El ‘Tigre’ también aprovechará su viaje a Lima este lunes, para despedirse de amigos que hizo en esta tempoerada como Juan Carlos Oblitas, Nolberto Solano y Óscar Ibáñez.

Ricardo Gareca ha mostrado un cariño especial y respeto por los hinchas de la selección peruana y han sido estos sentimientos lo que han empujado a que organice una conferencia de prensa este martes 19 de julio, en un hotel miraflorino para dar por cerrada de manera oficial su etapa con la selección peruana, y que se aclaren algunos temas pendientes sobre su no renovación con la ‘Blanquirroja’.

Despacho en VIVO tras salida de Gareca

Ricardo Gareca cayón en ‘trampa’ de Lozano, jura Vladimir Vicentelo

El periodista Vladmir Vicentelo, de América Deportes, dejó entrever que Agustín Lozano, presidente de la FPF, habría diseñado una estrategia para desgastar el ánimo de Ricardo Gareca para renovar con la selección peruana, por los acontecimientos previos a su viaje a Buenos Aires.

“ Nos dicen que respecto a la operación que se llevó a cabo en Buenos Aires que la respuesta del profesor ( Ricardo) Gareca no necesariamente estaba tirada a la opción económica que le habían dado con este recorte de lo que ganaba el Comando Técnico, aquí en la federación. Lo que le ha molestado mucho, de sobremanera, han sido las formas en que se llevó esta negociación ”, dijo el hombre de prensa desde la Videna.

“ El presidente de la federación, A gustín Lozano , normalmente no da declaraciones, no da conferencias, no lo vemos mucho. Un día antes que vaya a partir (a Argentina) llamó a la mayoría de periodistas, para contar lo que estaba sucediendo y explicar que se estaba yendo con la propuesta en la mano y que ya todo básicamente dependía de la posición del profesor Ricardo Gareca , como tirándole la responsabilidad al técnico argentino ”, dijo el periodista sobre un plan orquestado con la intensión de lograr la negativa del ‘Tigre’