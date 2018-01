¿Ricardo Gareca le cerrará las puertas de la selección a Yordy Reyna? Esto respondió en conferencia [VIDEO]

Ricardo Gareca se refirió al caso de Yordy Reyn a, futbolista de la selección peruana que alquiló el departamento donde murió la joven voleibolista Alessandra Ch.. ¿Qué dijo el DT argentino?



"Son cuestiones privadas. Quisiera ser respetuoso porque se perdió la vida de una criatura. Uno lamenta la vida de un ser humano. Después el hecho de haber estado involucrado... él ha sido testigo (de acuerdo a las investigaciones)", dijo Ricardo Gareca a los medios.



"No tengo la capacidad para expresarme de la mejor manera, no soy un entendido. Lógicamente lo que queremos es que él pueda encontrar su mejor versión en el aspecto futbolístico. Espero que estos episodios no vuelvan a suceder", añadió el 'Tigre'.

Video: Gareca habla de Yordy Reyna

Sobre las chances de Yordy Reyna en la selección, señaló: "No tiene las puertas cerradas en la selección, dependerá de él. Es importante cuidarse cuando uno es público. Si salpica la imagen de la selección, hay que tener cuidado".