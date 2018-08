Ricardo Gareca: Esta sería la razón por la que no llama a Alexander Callens a la selección [VIDEO Y FOTOS]

Ricardo Gareca cierra la puerta a muy pocas jugadores y uno de ellos fue Alexander Callens , jugador a quien no volvió a convocar a la selección peruana , pese a su regularidad en la MLS con el New York City. ¿La razón? Unas declaraciones en los medios que sepultaron sus opciones de llegar a Rusia 2018.



"No solo depende del rendimiento de un jugador su llamado ala selección peruana. Vemos la adaptación al grupo. También analizamos el deseo por defender la camiseta de su país. A veces también se dan declaraciones que no son las ideales. No soy de decirle a un jugador qué es lo que tiene que decir, pero sí me apoyo en lo que habla", dijo Ricardo Gareca y esto último sustenta la ausencia de Alxander Callens.



El zaguero de New York City cometió cometió el error en hablar más de la cuenta, en octubre del 2017, cuando dio una entrevista para Sports Illustrated. "Él ( Ricardo Gareca) nunca me dio una razón por la que no soy convocado, pero tengo que ser realista y respetar el hecho de que ciertos entrenadores tienen sus preferencias. Así que si no me llama ahora, probablemente nunca lo hará", dijo Alexander Callens y sus declaraciones no habrían agradado al 'Tigre'.



Hoy, con un nuevo proceso por delante, Ricardo Gareca podría volver a darle una oportunidad a Alexander Callens como lo hizo con Luis Advíncula y lo hace hoy con Ray Sandoval. "Me parece que es un jugador que se sostiene en una liga importante. Lo hemos seguido siempre y lo seguimos haciendo. Entendemos que va a tener muchas posibilidades de estar en la Selección Peruana", aseguró.