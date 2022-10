Los días de desempleado de Ricardo Gareca, parecen llegar a su fin. El exseleccionador desempolva el buzo, la pizarra y su cronómetro para iniciar una nueva aventura en el fútbol tras su alejamiento de la selección peruana después del repechaje ante Australia. Así lo ha dejado saber Diego Rebagliati quien reveló el club que empezaría el 2023 con el ‘Tigre’ en la zona técnica.

Ricardo Gareca estuvo la semana pasada en nuestro país para cumplir un con una fecha doble de conferencias en el Hotel Westin, donde contó algunas de las experiencias con la ‘Blanquirroja’ previo a Rusia 2018. Mientras el DT estaba en Lima, Mario Cupelli, su representante contestaba el teléfono a un club de argentina.

“ El que tiene mucha opción de dirigir es Ricardo Gareca , hay un interés de Independiente con una nueva directiva, ya han salido los Moyano del club. Ahora el tema es que está (Julio César) Falcioni , que es muy amigo del flaco Gareca , de la época de América de Cali (Colombia) ”, recordó el ex jugador de Sporting Cristal.

Diego Rebagliati informa sobre posible fturo de Ricardo Gareca (video: Movistar Deportes)

Ricardo Gareca no firmaría nada antes del 2023

Para Ricardo Gareca es importante no entrar en conflicto con su viejo amigo y a la vez respetar el ‘tiempo de para’ que acordó con su familia. “ Lo que ha pedido Gareca es que termine el campeonato y que le digan Falcioni que no va a seguir, si es que ese es el deseo de la directiva, y si en ese momento no está César Falcioni él se sentaría a negociar ”, agregó el también exdirigente de fútbol.

“ A Gareca lo quieren varios en Argentina, pero lo otro es que, él está dispuesto a dirigir solo desde enero (2023). El tema con Independiente, es que ese ha sido el club donde se retiro ”, comentó sobre la fecha en que el DT se ha puesto como meta para volver a la canchas.

“Independiente es su deseo, antes que aparezca ointerés de Boca Juniors”

A la información del panelista de ‘Al Ángulo’ se sumó Michael Succar, quien reveló información que cruzó con colegas de Argentina. “ Gareca, desde antes de dejar el Perú, cuando le preguntaban… y se lo dijo a un colega que era muy cercano al ‘Tigre’, le comentó a qué equipo quisiera dirigir, antes que aparezca el interés de Boca Juniors y toda la novela que se generó . Él dijo: ‘Independiente. En algún momento de mi carrera quiero dirigir a Independiente’. Esto lo comentó el año pasado ”, reveló el periodista deportivo sobre el futuro del ex seleccionador de Perú.