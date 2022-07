No fue parte de su agradecimiento. Ricardo Gareca se refirió a Agustín Lozano y el vinculo que existe con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, así como las negociaciones que no se lograron concretar para que siga adelante como entrenador la Selección Peruana.

“Jamás me sentí defraudado o utilizado. Simplemente, cada momento tiene su particularidad. El hecho de estar con el presidente Lozano fue un hecho accidental, circunstancial. No tengo por qué juzgar. Cada uno tiene una manera de proceder. Respecto a ello, no tengo nada que decir. Cada uno conducirá esto de la manera que crea conveniente”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ricardo Gareca dejó en claro que su relación con Agustín Lozano se basó simplemente en el aspecto laboral, ya que ninguna de las ocasiones en las que tuvo que definir su permanencia en la Selección Peruana, se habían dado en su mandato, sino en el de Edwin Oviedo.

“Con Lozano nos unió un hecho circunstancial, que fue de respeto. Cumplió en todo lo que se refería a viajas si teníamos que hacerlo. No tenemos más que expresarnos. Fue una relación normal. Mi relación con Lozano es de respeto y profesional. Todo ese interés deportivo que tenía o que notábamos en las reuniones previas en Lima, es una manera de conducir que tengo que respetar”.