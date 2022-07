Ricardo Gareca se despidió del Perú en una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la negociación fallida que lo llevó a no renovar y en la que agradeció a todos los que lo apoyaron en esta etapa. Sin embargo, al retirarse de la sala lo asaltó una pregunta sobre Christian Cueva que lo dejó descolocado.

En los últimos minutos trascendió la información que Christian Cueva habría renunciado a la selección peruana debido a la forma en que la FPF decidió no seguir contando con Ricardo Gareca.

El corresponsal de América TV se aventuró a preguntarle a Ricardo Gareca su opinión al respecto. El estratega argentino no conocía de esta información por lo que se mostró muy sorprendido.

“No tengo información, pero es un jugador fundamental. Ojalá que no ocurra”, declaró el DT. antes de retirarse de la sala de prensa del Hotel Hilton.

¿Christian Cueva renunció a la selección?

La despedida de Ricardo Gareca y el ‘maltrato’ al que se ha visto sometido por el presidente de la FPF, ha sido demasiado para Christian Cueva, quien habría anunciado su renuncia a la selección peruana , según informó el programa ‘Pitazo Final’ de Radio Ovación, mientras transmitía la conferencia de prensa del DT en el hotel Hilton.

“Ya saben, Christian Cueva no continua más en la selección peruana. Cueva le dijo a Lozano: no continúo más si no veo un esfuerzo de tu parte por renovar con Ricardo Gareca”, explicaron desde el programa deportivo.

Las contundentes frases de Ricardo Gareca durante la conferencia de prensa eran seguidas, desde el chat de la selección peruana, por Christian Cueva y muchos de jugadores de la ‘Blanquirroja’ quienes escucharon desconcertados la forma en que el presidente de la FPF trató al seleccionador durante las negociaciones de su renovación.

Programa de Radio Ovación infirmaba sobre posible renuncia de Christian Cueva a la 'Blanquirroja' (Video: Ovacion.pe)