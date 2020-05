Una herida que todavía sigue doliendo. Ricardo Gareca se alejó del televisor cuando anunciaron la repetición de los partidos de Perú en el Mundial Rusia 2018. El técnico de la selección prefiere invertir su tiempo de cuarentena en videollamadas con su familia.

“Esos partidos los vi tantas veces y ahora me he enfocado en otras cosas, en hacer videollamadas con mi familia por ejemplo. No vi estas últimas repeticiones. Siempre trae mucha nostalgia y no quiero sumarle más nostalgia a todo lo que me toca vivir en esta cuarentena”, contó Ricardo Gareca a El Comercio.

"El Mundial me trae mucha felicidad, fue algo hermoso, pero también me da la nostalgia de que podríamos haber avanzado. De cierta manera, también fue un dolor. Y más de eso, con todo lo que estamos viviendo, no quisiera sentir. Quiero despejarme", agregó el 'Tigre'.

Como se sabe, Latina y DirecTV estuvieron repitiendo los partidos de Perú en la Copa del Mundo, donde quedamos eliminados en fase de grupos con 3 puntos.

