Tiene claro su pensamiento. La Selección Peruana se despidió del 2021 con buenos resultados en sus duelos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y, ahora, esperan mantener la misma cosecha de victorias; sin embargo, Ricardo Gareca es consciente de que se debe pensar poco a poco, partido a partido.

El estratega argentino sabe que el aspecto emocional puede ser determinante en un encuentro. Más aún, si es que este es parte de una competencia tan corta, como lo es la de las clasificatorias sudamericanas que brindan cuatro cupos y medio para la próxima cita mundialista.

Si bien Ricardo Gareca trabaja en ello, considera esencial que en la Selección Peruana se acorte el tiempo de recuperación (tras una derrota) y el de la celebración (luego de una victoria), ya que esto puede aumentar la concentración de sus dirigidos para afrontar mucho mejor los desafíos que se le van poniendo al frente.

“Para todo se requiere un tiempo. Una victoria se disfruta un día y ya hay que pensar en el próximo partido y alejarse de esa euforia. En una derrota, lo mismo. ¿Cuánto podemos hacer de duelo? 24 horas o 48 horas es suficiente. Después, hay que levantarse anímicamente porque esto no da respiro”, sostuvo el ‘Tigre’ en FPF Play.

Gareca sobre las nuevas medidas del Gobierno

Ricardo Gareca volvió a encabezar una jornada de entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna. tras el último entrenamiento, se detuvo para responder un par de preguntas. En tal sentido, el DT se refirió a las nuevas normas del Gobierno y que tienen relación con el fútbol, precisamente en la afluencia en los estadios.

“Sí hay que respetarlas, no queda otra, pero no estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”, expresó el ‘Tigre’ Gareca en clara alusión a que, desde el 7 de enero hasta el 16 del mismo mes, los estadios no podrán recibir público en las tribunas. Vale decir, el amistoso de la Blanquirroja ante Panamá (domingo 16) será a puerta cerradas.