Con banderazo, cantando el ‘Contigo Perú’ y decenas de hinchas como el ‘ Gareca peruano’ llorando, ayer fue despedido Ricardo Gareca, en las afueras del Hotel Hilton , en Miraflores.

TE VA A INTERESAR: CHRISTIAN CUEVA HABRÍA RENUNCIADO A LA SELECCIÓN POR ‘MALTRATO’ DE LA FPF A RICARDO GARECA

“Mis lágrimas son el sentimiento del hincha peruano. Gareca es un caballero y muy inteligente. Su intención de quedarse queda clara, incluso pensó vivir en Lima con su familia; pero en la negociación de alguna forma lo maltrataron y no solo con lo de bajarle el sueldo. Sentí un nudo en la garganta, la gente cantaba ‘Contigo Perú’, otros coreaban ¡Gareca no se va! No pude más y lloré”, dijo Jaime Willis, el ‘Gareca peruano’, a Trome.

Junto a Cuevita el imitador, ‘Gordo Humo’, Inca Guerrero, ‘Chico Bandera’ y otros hinchas levantaron en hombros al ‘Gareca peruano’, como hubieran querido hacerlo con el ‘Tigre’.

“Esto difícilmente se ve por un entrenador. Soy hincha de la selección, mi padre me llevaba al estadio, juego pelota… El hincha siente la partida del ‘profe’. Nos ha dado logros, emociones y unión en los momentos más críticos del país. ¡Cómo no te voy a querer… Gareca!”, remarcó Willis.

LE DIO LA MANO A RICARDO GARECA

Como muchos, corrió tras el carro de Gareca cuando salió del Hotel Hilton. “Había policías y un montón de gente, pero era mi última oportunidad. ¡Profe, gracias!, le gritábamos. Bajó la luna y pude darle la mano”, contó.

Añadió que la gente lo llevó a caracterizar al personaje y no llora ‘porque se le va’. “Se mantendrá por el cariño, hasta que quieran. Los logros de Gareca quedan y no uso máscara ni nada. Siempre tuve cabello largo y solo me dejé crecer la barba”.

SEPA QUE...

Hubo carteles de agradecimiento, además ‘Gordo Humo’ y Antonio Quiroz vestían polos con frase ‘Gareca, no te vayas’.

Recordaron el inolvidable abrazo del ‘profe’ y Cuevita.

MÁS INFORMACIÓN: