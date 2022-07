PUÑALES EN LA VIDENA. El periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, informó en su programa PBO Campeonísimo que el flamante Director General de Fútbol en la FPF, Juan Carlos Oblitas, habría jugado un ‘doble papel’ durante las negociaciones entre Agustín Lozano y el exseleccionador Ricardo Gareca, donde habría recomendado a un candidato para el buzo de la selección peruana: Juan Reynoso.

El popular ‘Ciego’ no formó parte de las negociaciones para la renovación con el ‘Tigre’ en Buenos Aires, sin embargo, según versión del ‘Tigrillo’ antes de que Agustín Lozano viaje a la capital argentina con su equipo de negociadores, el director deportivo, se acercó hasta el mandamás de la Videna para ofrecerle una alternativa ante una posible negativa del seleccionador.

“ Antes que Ricardo Gareca dijera que no a la selección peruana y antes de iniciar las negociaciones, Juan Carlos Oblitas le dijo al presidente de la federación: Si Ricardo no quiere dime de una vez y llamo a juan, ah. No fue una, no fueron dos, fueron tres veces las que el leal Oblitas, que dijo que ‘estaba ahí’ para que Ricardo Gareca se quede ”, expresó el ‘Tigrillo’.

'Tigrillo' Navarro revela que Oblitas trabajó llegada de Reynoso antes de renovación de Gareca (Video: PBO Campeonísimo)

‘Tigrillo’ Navarro: “No sé cuántos puñales se llevó Gareca en la espalda”

“ Oblitas le ofreció tres veces al presidente de la Federación Peruana de Fútbol ir por Juan Reynoso . Repito, cuando no había ni iniciado la conversación con Ricardo Gareca para que siguiera en la conducción de la selección peruana “, apuntó el comunicador.

Para el popular ‘Tigrillo’ el maltrato a Ricardo Gareca no solo se dio con el mandamás de la Videna. “Cuando se va, a mi parecer, el hombre más importante del fútbol peruano, porque así lo han calificado. No era Oblitas, era Gareca. Y le soltaron la mano, parecía que se habían echado vaselina para que se resbalara más rapidito, porque ya tenían al otro actor, al que iba a ser el reemplazo ”, dijo en su programa ‘Campeonísimo’.

“ Entonces Ricardo Gareca no solo fue maltratado. No he visto la última foto, no sé cuántos puñales se ha llevado en la espalda, pero uno de ellos tenía las iniciales J.C.O. ”, finalizó su comentario el periodista deportivo.

Ricardo Gareca no escatimó elogios para Juan Carlos Oblitas

Esta información contrasta con la actuación del directivo peruano quien estuvo en la conferencia del exseleccionador y recibió una lluvia de halagos de parte del argentino quien, incluso, recomendó su permanencia en la FPF, pese a su salida. “Oblitas siempre fue un visionario de querer lo mejor para el fútbol peruano, en todo aspecto. Siempre nos alineó y a veces se pudo, a veces no se pudo”, dijo en su despedida.

“Juan Carlos es vital para el crecimiento del fútbol peruano, por el conocimiento. Por todo lo vivido. Tengo una admiración especial hacia él. Lo enfrenté como técnico. Es de los mejores técnicos, sino el mejor. Es vital para todo el cuerpo técnico que venga” , dijo el ‘Tigre’ sin saber que Juan Reynoso ya había sido propuesto en su lugar.

