Ricardo Gareca espero estar presente en la final de la Liga 1 para después abordar el primer vuelo que lo regrese a los afectos con su familia de cara las fiestas de fin de año. El popular ‘Tigre’ ha pedido a la Federación Peruana de Fútbol confirmar partidos amistosos previo a la fecha doble con Colombina y Ecuador en enero próximo, por las Eliminatorias Qatar 2022.

El popular ‘Tigre’ dejó Perú sin que se haya definido como encarar la recta final de las Eliminatorias. “Todavía no están confirmados los partidos, no me oficializaron, pero están en eso, tratando de ver si podemos hacer dos o tres partidos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias”, dijo sobre la posibilidad de jugar con Islandia y Panamá.

Ricardo Gareca también se mostró confiado de cara a los que le depara a la ‘Blanquirroja’ en el 2022. “Dios quiera que el próximo año sea mucho mejor que el que esta pasado y envío un abrazo grande a todos. Vamos a tratar de desconectarnos un poquito, aunque ya tenemos las Eliminatorias encima, mucho no se puede hacer. Igual yo creo que estamos bien”, señaló.

Ricardo Gareca: “Felicité a Farfán, Bustos y Mosquera”

El seleccionador reconoció el mérito de Alianza Lima para ganar el título de la Liga 1, pero tampoco se olvidó del segundo lugar. “Felicitar no solo a Jefferson Farfán, también al campeón, ya lo hice con Carlos Bustos, a nombre de toda la selección. También a Roberto Mosquera, porque creo que fueron los dos mejores equipos”, apuntó el DT.

El estratega estuvo en ambos partidos donde solo hubo una anotación. “No hubo goles, pero los dos equipos buscaron, me parecieron los dos partidos importantes. Me gustaron”, afirmó finalmente.

