TODO SE SABE. La negativa definitiva de Ricardo Gareca a la selección peruana, habría sido una estrategia orquestada desde la VIDENA y su ejecutor habría sido, nada menos que, Agustín Lozano, así lo deslizó el periodista de ‘América Deportes’, Vladimir Vicentelo, quien desde un enlace desde el predio de la Federación Peruana de Fútbol dio algunos detalles reveladores sobre este tema.

El hombre de prensa reconoció que el malestar de Ricardo Gareca no habría sido principalmente por la oferta económica que cayó en un 40%, sino por la forma en que se llevó a cabo el intento de renovar con condiciones que estaba muy lejos de las expectativas, pero además con una presión extra que intentó ‘cargarle ’ el titular de la FPF.

“ Nos dicen que respecto a la operación que se llevó a cabo en Buenos Aires que la respuesta del profesor ( Ricardo) Gareca no necesariamente estaba tirada a la opción económica que le habían dado con este recorte de lo que ganaba el Comando Técnico, aquí en la federación. Lo que le ha molestado mucho, de sobremanera, han sido las formas en que se llevó esta negociación ”, señaló el reportero desde la Videna.

Periodista sobre Agustín Lozano: “Le tiró la presión a Ricardo Gereca”

“ El presidente de la federación, Agustín Lozano , normalmente no da declaraciones, no da conferencias, no lo vemos mucho. Un día antes que vaya a partir (a Argentina) llamó a la mayoría de periodistas, para contar lo que estaba sucediendo y explicar que se estaba yendo con la propuesta en la mano y que ya todo básicamente dependía de la posición del profesor Ricardo Gareca , como tirándole la totalidad de esta responsabilidad al técnico argentino ”, reveló sobre una estrategia planificada con una sola intención.

“ Eso no le debe haber gustado mucho. Las formas no han gustado en Ricardo Gareca y es por eso que la reunión última y vital al parecer no se dio, en la que se iba a ver las caras Ricardo Gareca con Agustín Lozano ”, expuso sus conclusiones el periodista deportivo.

Asistente se despidió desde cuenta de Instagram

La respuesta negativa de Ricardo Gareca ha provocado que sus colaboradores empiecen a depedirse del DT desde sus redes sociales. El primero fue Cedirc Orpesa , especialista en bideos y big data, que acompañó de cerca a Ricardo Gareca en Doha para grabar el prepechaje entre Australia y Emiratos Arabes Unidos, fue el primero en despedirse del Tigre en redes sociales. “ Solamente palabras de agradecimiento por todo lo que vi que hicieron por el Perú y por lo que hicieron por mí, solamente gracias por tanto. Nadie nos quita los bailando ”, compartió el especialista en videos y data deportiva.

Otro de los hombres de confianza que se ha despedido de Ricardo Gareca ha sido Antonio García Pye, quien con un simple “Gracias” resumió los años de trabajo y acompañó su mensaje con una foto junto al argentino y a Juan Carlos Oblitas.