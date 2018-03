Ricardo Gareca tras victoria de Perú ante Islandia: "No hubiese modificado nada si perdíamos los amistosos"

El argentino Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa tras la victoria 3-1 de Perú ante Islandia en el segundo amistoso internacional de cara al Mundial Rusia 2018. ¿Qué dijo el DT de la selección peruana?



LA INTENCIÓN DE LOS AMISTOSOS



"Nos viene muy bien jugar esta clase de partidos con equipos de mucha fricción. Sirva para sacar conclusiones, analizarlo".



"Todo estos partidos son preparatorios. Siempre es importante ganar, todas las selecciones apuntan a eso. No hubiese modificado nada si hubiesen sido resultados adversos. Nos sirve de la forma analítica".



SI PIENSAN EN EL TIEMPO QUE ESPERARON PARA VOLVER A UN MUNDIAL



"36 años es una consecuencia. Es importante situarnos en la realidad y no en los años de espera que la selección pudo tener. Entendemos que nuestros jugadores, por más que viven situaciones distintas en sus equipos, en la selección se potencian".



SOBRE LA LISTA FINAL DE CONVOCADOS



"Siempre he sostenido previo a estos partidos que tenemos un porcentaje alto (la lista final de convocados). Es muy prematuro decir que tenemos un cien por cien de la lista. Tenemos que seguir observando".



Video: Conferencia de Ricardo Gareca tras victoria ante Islandia