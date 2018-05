Ricardo Gareca tras victoria ante Escocia: "Perú está listo para jugar con cualquier selección"

Ricardo Gareca habló con la prensa luego de la victoria 2-0 ante Escocia en el Estadio Nacional, donde la selección peruana se despidió antes de partir a Europa para sus otros amistosos de cara al Mundial Rusia 2018.



SOBRE EL PARTIDO



"Lo más importante de todo es llegar bien al mundial. Nos ha dejado muchas cosas este partido como para que nosotros mejoremos. Es mejor corregir ahora".



EL JUGADOR QUE QUEDA FUERA



"Mañana viajamos, Lo vamos a resolver en el transcurso de las horas. La comunicación se la voy a dar personalmente".



EL APOYO A PAOLO GUERRERO



"Es una muestra permanente del plantel en todo aspecto. Sus compañeros se lo siguen manifestando con detalles como la unión, el compañerismo. Todo eso es algo muy bueno".



LOS DORSALES DE LAS CAMISETAS



"Yo no tengo que ver con que si se retira una camiseta. Es un tema grupal que ninguno del comando técnico no tenemos incidencia. Cualquier decisión tendrá que ver con el grupo".

ALBERTO RODRÍGUEZ



"Muchos no juegan en sus respectivos equipos, pero sabemos lo que ellos representan para la selección. Cuando se juntan logran una armonía importante. Los partidos son muy difíciles, pero independientemente de cómo vengan, ellos están muy predispuestos con la selección. Son jugadores con mucha jerarquía.



JOSÉ CARVALLO



"Cualquier jugador puede jugar. A José le ha tocado jugar y lo ha hecho muy bien. Ha sido una linda posibilidad de él para demostrar. José es el último arquero que se fue incorporando, en ese sentido tratamos de verlos a todos (los arqueros)".



FRANCIA, EL RIVAL EN EL MUNDIAL



"Perú esta listo para jugar con todas las selecciones, no solamente con Francia, sino con la que le toque. No me gustar saltar, hay que ir paso a paso, tenemos un amistoso con Arabia (Saudita)".



EL MENSAJE A LA GENTE



"La gente nos apoya masivamente, están muy predispuestos para la selección. Nosotros tratamos de devolver todo ese cariño en cada partido. Lo que sí les puedo prometer es que, desde nuestra actitud, vamos a dejar todo".



¿Y SI PAOLO ES HABILITADO?



"Ante cualquier eventualidad que pase con el caso de Paolo, lo vamos a tener en cuenta. Si se llega a dar (su habilitación), me tocará dar una resolución".