Ricardo Gareca abandonó la Videna este lunes por la tarde con una sonrisa que podría calmarle los nervios hasta el hincha más ansioso. El argentino sostuvo una prolongada reunión con Agustín Lozano para definir los términos de lo que sería su próximo contrato. Esta vez el ‘Tigre’ ha dejado una posición pasiva para negociar y ha puesto algunas condiciones para seguir trabajando en Perú.

El seleccionador dejó las vacaciones que disfrutaba en las costas del Caribe junto a su familia para volver a Lima y asistir a una cita clave con el titular de la Federación Peruana de Fútbol y Juan Carlos Oblitas, quienes escucharon el plan estructural que permita el desarrollo del fútbol peruano en todas sus categorías.

Ricardo Gareca no llegó hasta el hotel en San Isidro con la intención de discutir el tema económico, pese a que tiene la certeza que las condiciones a negociar no serán las mismas de su último contrato, y para evitar cualquier tipo de ‘desgaste’ ha dejado ese tema en manos de su presentante.

Agustín Lozano abandona la Videna después de trabajar propuesta de Gareca (Video: @Andersonlpz)

Ricardo Gareca pide recomponer menores, Liga 1 y Copa Perú

El seleccionador ha pedido recomponer la estructura de todo el circuito futbolísticos para que los mejores elementos lleguen hasta la selección peruana pasando por las diferentes categorías de menores hasta la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Asimismo, también se habrían hecho observaciones a los distintos campeonatos Liga 1, Liga 2 y la Copa Perú organizadas por la FPF, así como potenciar el campeonato de reservas. También se ha propuesto implementar un equipo de scouter dedicado a encontrar elementos competitivos a nivel nacional e internacional.

Ricardo Gareca tuvo reunión con directivos en el hotel Country Club (Foto: Instagram)

Ricardo Gareca; ¿Cuándo será próxima la reunión?

El titular de la FPF ha escuchado atentamente al entrenador argentino y le ha hecho saber que el plan que le propone implicaría una importante inversión para la que tendría que encontrar financiamiento, someterlo a la decisión del

Directorio de la federación y acordar una nueva reunión, con algunas conclusiones sobre esta nueva modalidad para continuar al mando de la selección peruana pensado en el mundial 2026 e implementar el recambio generacional que exige el momento del equipo.

El entrenador ha pedido una nueva reunión, pero eta vez con su representante para que pueda definir la parte económica de su futuro contrato y el de todo su Comando Técnico. El sinceramiento de los salarios es inevitable, sin embargo, los premios por objetivos cumplidos serán una forma de compensar esta reducción.