La postura de Ricardo Gareca en la última semana han sido el detonante para que los panelistas del ‘Equipo F’ programa de ESPN se enfrasquen en un acalorada discusión, producto de la polémica fiesta celebrada por Paolo Guerrero en su cumpleaños 38, junto a otros seleccionados a pocos días del reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

El exfutbolista Percy Olivares y Gustavo Peralta panelistas del programa defendieron la postura de Ricardo Gareca sobre el discurso a favor de la reunión celebrada en Lurín con más de 100 invitados. “Hay que separar lo social de lo deportivo. Estamos echando un polco la culpa a Gareca de lo que hacen otros. Cuando él dice: dejen hacer su vida, no es que hagan lo que quieran, sino que cada uno es responsable de lo que hace”, dijo el popular ‘Zancudo’

“Pero qué pasa con el resto del grupo, con los jugadores que sí se cuidan. Que sí se están manteniendo en casa, que pasa cuando ellos escuchan que el técnico apaña una situación que es ilegal”, replicó Alexandra Horler.

Ricardo Gareca provoca acalorada discusión Equipo F (Video: ESPN)

Paolo Gerrero tuvo defensores en polémica

“¿Quiénes somo nosotros para decirle a Paolo Guerrero que haga lo que nosotros queremos? Finalmente es su decisión, es un tema de cada uno”, defendió el periodista Gustavo Peralta el proceder del ‘Depredador’ a celebrar una fiesta masiva pese a las restricciones del MINSA y replicó. “Acá porque es Gareca, o porque Paolo Guerrero me escandalizo, pero cuando es una congresista no”.

Mister ‘Peet’ cuadró a Ricardo Gareca

Pero quien encendió la chispa fue Peter Arévalo quien no fue con rodeos con el DT de la selección peruana y aclaró “Gareca tuvo declaraciones desafortunadas”, expresó el comentarista y luego corrigió a sus compañeros. “Se está intentando maquillar el tema, Acá no hay social, ni deportivo. Esto es un tema de salud que no hace distinción. A mi me parece terrible el análisis que se quiere hacer acá. Vengo a hablar de fútbol no de una congresista”, explotó el panelista.

“Juan Carlos Oblitas dice que no está de acuerdo con la fiesta de Paolo Guerrero, entonces para ustedes Oblitas también es un ‘doble moral’. ¿Oblitas no está por encima de Gareca? Si ustedes le quieren restar importancia a esto entonces: ¿Por qué se ha suspendido el campeonato?”, finalizó su intervención Arévalo zanjando el tema.

