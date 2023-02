Cuando Ricardo Gareca era director técnico de la selección peruana, muchas veces tuvo que quitarse el buzo para ponerse el terno y asumir labores de negociación para sacar adelante el fútbol peruano. En ese sentido, no quedan dudas que si la crisis por los derechos de televisión hubiera sucedido en su periodo, ya lo estaríamos viendo buscando soluciones.

Con eso en mente, el ‘Tigre’ no se mostró ajeno al conflicto por derechos de televisión que se vive entre la FPF y su operador elegido 1190 Sports con 6 clubes profesionales de la Liga 1. Para el argentino, esta crisis debe resolverse cuanto antes.

Gareca y su opinión sobre el conflicto por derechos de TV: “Alguien tiene que ceder”. Video: Full Deporte

“ Es una crisis sin lugar a dudas, se tiene que solucionar. No te puedo hablar a profundidad porque, cuando yo estaba el tema de clubes no era un tema a tratar en ese momento pero sí, siempre hubo esa clase de problemas y es necesario solucionarlo. Las instituciones tienen que competir, el campeonato es fundamental para la selección”, indicó en entrevista con Eddie Fleischman para el canal de Youtube ‘Full Deporte’.

Para Ricardo Gareca, una de las dos partes, o ambas, tienen que ceder en sus posiciones para llegar a un justo medio y que la Liga 1 se lleve a cabo de manera normal.

“No sé los pormenores pero sí es necesario que lleguen a un acuerdo rápidamente. Si hay una parte que tiene que ceder, tiene que ceder” , explicó.

Asimismo, habló sobre las falencias que existen en nuestro país en planificación deportiva. “ Perú necesita una política deportiva, proyectarse y direccionarse. Por ejemplo, la gastronomía peruana está direccionada, para el Gobierno y para el país es importante y hay una planificación. En el deporte no hay eso, no existe planificación, no les interesa una planificación deportiva, si hubiera eso, estoy seguro que Perú podría ser una potencia futbolística porque ya lo ha sido en otras épocas”, expresó.

Pese a esta pesimista opinión, Gareca ve pequeños visos de esperanza, sobre todo por la presencia de personas como Juan Carlos Oblitas. “Yo estoy muy agradecido a Juan Carlos, en todo el proceso fue fundamental y para Reynoso también lo será. La selección no renueva conmigo y luego él se va, creo que hubo una recapacitación porque él es fundamental. La presencia de Juan Carlos va a ser una contención así como lo fue para mí”, sentenció.