Ricardo Gareca aprovechó el final de la Copa del Mundo para ponerse manos a la obra y dar el siguiente paso en su carrera. A la par de buscar opciones para volver a dirigir, el ‘Tigre’ viene dando una serie de entrevistas a distintos medios, en los que no puede evitar hablar sobre el periodo en que dirigió a la selección peruana.

En diálogo con el programa radial argentino ‘Todo Pasa’, el exseleccionador de la Blanquirroja recordó con mucho cariño al país en el que pasó 7 años de su vida y al que ayudó para volver a una Copa del Mundo después de 36 años.

“ Quiero mucho al Perú. Me han tratado muy bien, me abren algunas puertas como para dar charlas. Allí cuento cómo se dio el acontecimiento de ir a un Mundial después de 36 años. Es un pueblo agradecido en ese aspecto y les tengo un gran cariño”, señaló.

Gareca se animó a decir que Perú es uno de los pocos países que tiene en mucha estima a Argentina, reconociendo que, a veces, sus compatriotas “tienen sus cositas”. En ese sentido, aseguró que en territorio peruano la gente quería que Messi y compañía ganen la copa mundial.

“En Argentina si hay un país que queremos que le vaya bien es a Perú, y te aseguro que en Perú querían que Argentina gane la Copa del Mundo” , añadió.

Ricardo Gareca y su tierno mensaje a nuestro país: “Quiero mucho al Perú”. Video: Todo Pasa

Gareca ‘tira maicito’ a Chile

El ‘Tigre’ brindo una entrevista para DirecTV Chile donde reconoció que le interesaría trabajar en el país sureño, después de trabajar ocho años en Perú. “ A nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Cuando estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento ”, expresó Gareca.

El argentino resaltó las condiciones de trabajo en el sistema chileno, algo que no encontró en sus últimos años en el fútbol de Perú. “ Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar . Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa“, apuntó con un aire de critica al medio peruano.

'Tigre' Gareca brindó entrevista para DirecTV (@directvchile)

