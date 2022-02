Ricardo Gareca retornó a Lima luego de un breve gira por Europa donde pudo reunirse con Renato Tapia y Gianluca Lapadula dos de los referentes de la selección peruana de cara a las decisivas últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Están bien los muchachos, van a llegar bien”, dijo sobre ambos jugadores y especificó la situación de Gianluca Lapadula. “Él está bien, por lo menos lo noté bien, así que eso es una buena noticia”, reconoció el estratega de la ‘Blanquirroja’.

También dejó entrever que la comunicación con los entrenadores de ambos jugadores es nula y que solo se dedicó a contactar a sus dirigidos. “No, no hable con nadie, solo con los jugadores, nada más”, señaló el popular ‘Tigre’.

Ricardo Gareca regresó a Lima https://www.americatv.com.pe/

Ricardo Gareca no pudo ver a Renato Tapia en acción

Ricardo Gareca estuvo el sábado en el estadio Wanda Metropolitano, donde no pudo ver en acción a Renato Tapia, quien no recibió la confianza de ‘Chacho’ Coudet para ingresar al campo de juego, duelo que terminó perdiendo 2-0 ante el cuadro de Diego Simeone. El volante estuvo en la lista de convocados, no estuvo lesionado lo que llamó la atención del DT de la selección peruana y su preparador físico Néstor Bonillo presentes en el estadio.

