Ricardo Rodríguez: El chileno que llevó a Suiza al Mundial y que sí jugará en Rusia 2018 [VIDEO]

En el año que Chile no consiguió un cupo a Rusia 2018, apareció un chileno, Ricardo Rodríguez, que sí disputará el Mundial con Suiza, tras convertirse en protagonista del repechaje ante Irlanda del Norte: Anotó el gol del triunfo en la ida (1-0) y evitó un gol en la línea en los últimos minutos del partido de vuelta (0-0).



“Siempre pensé en jugar por Chile, pero ningún técnico me llamó”, dijo en el 2015 el jugador del AC Milan y la selección de Suiza. “Yo siempre pensé en jugar por Chile. Hablé, también, con varias personas. Pero nunca me llamaron para jugar por la selección chilena. Yo estaba en Suiza, jugando en Zurich y, al final, sólo vino a buscarme la selección suiza”, aseguró.

La selección suiza se clasificó para Rusia 2018 tras empatar a cero contra Irlanda del Norte, este domingo en Basilea, gracias al triunfo logrado en Belfast (1-0) el pasado jueves con un tanto de Ricardo Rodríguez.



Será la undécima participación de la formación helvética en un Mundial y la cuarta consecutiva, siendo la 27ª nación que obtiene el pase para Rusia-2018.



El partido fue mucho más abierto y con alternativas que el que ambas selecciones protagonizaron en la ida de la repesca europea hace tres días en la capital norirlandesa.



Y si en la ida en el estadio Windsor Park, el lateral izquierdo de origen chileno y español Ricardo Rodríguez fue decisivo, al anotar el riguroso penal con el que Suiza se impuso en el descuento, este domingo fue de nuevo fundamental para su equipo al salvar bajo palos en el descuento (90+1) un remate que hubiese llevado la eliminatoria a la prórroga.



En un barrizal, por la intensa lluvia que cayó en Basilea, el equipo que dirige el croata Vladimir Petkovic fue mejor, dominó el partido y contó con numerosas ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte, pero a medida que pasaron los minutos, el equipo norirlandés se estiró y no se dio por vencido en ningún momento.

