Richarlison, campeón con Brasil, olvidó el nombre de su bisabuela en vivo luego de dedicarle emotivas palabras [VIDEO]

Richarlison , campeón de la Copa América con la selección de Brasil , protagonizó divertido momento en plena entrevista, cuando olvidó el nombre de su bisabuela luego de dedicarle emotivas palabras. Mira el video.



"Quería mandar un beso para mi bisabuela, para que Dios la ilumine. Porque ella perdió a mi bisabuelo hace poco tiempo. Entonces quiero mandar un beso para todo espíritu santo y todo Brasil", dijo Richarlison.



Tras ello, el periodista de SporTV, le preguntó: ¿Cómo se llama la bisabuela? "Ehhh... ahora me olvidé (risas). Lo tengo acá pero no me acuerdo. Son muchas emociones. Me olvidé. No logro recordarlo", reaccionó el delantero.

"Lo importante es que pudo hacer el gol para ella", continuó Richarlison, quien al final, en otra entrevista con Casemiro, recordó el nombre de su bisabuela. "Doña Julita", gritó.