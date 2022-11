La ‘Paloma’ tiene un secreto para volar alto. Richarlison ha robado el protagonismo a Neymar en los últimos días y es seguido por las cámaras de la prensa de Brasil y del mundo entero y en ese seguimiento han descubierto su fruta favorita y que sería el secreto de su gran rendimiento en Qatar 2022. Aquí te contamos el cual y que beneficios tiene.

Luego de la victoria de Brasil ante Suiza, el jugador solo hizo trabajos regenerativos y después permaneció observando el entrenamiento consumiendo una botella con el sumo de açai .

Esta bebida contiene vitamina elaborada a partir de la pulpa del fruto del árbol de açaí , un tipo de palma muy común en la región amazónica. Pero todos se preguntan si es recomendada para un deportista de alto rendimiento y ‘Globoesporte’ acudió a la nutricionista Cris Perroni, columnista de EU Atleta para responder esta interrogante.

¿Cuáles son la propiedades del fruto amazónico?

Para la especialista “ El açaí es una excelente fuente de energía, con gran cantidad de grasas buenas y poca cantidad de carbohidratos, además de estar lleno de antioxidantes ”, comenta la profesional (@crisperroni.nutri ), quien además enumera algunos de sus beneficios

“ Es rica en antioxidantes y ayuda a combatir los radicales libres. También estimula el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Tiene un alto poder antiinflamatorio, además de ofrecer una protección cardiovascular al ser rico en vitamina E y antocianinas, que son potentes antioxidantes, y en omega 9 ″, añadió.

Sin embargo, no todo el color de rosa y hay un momento especial para consumir este fruto “Sus grasas buenas favorecen una alta concentración de energía, siendo un buen reponedor de energía post-entrenamiento, pero no está indicado para pre-entrenamiento ni antes de un partido, porque es fuente de grasa, por lo que es más lento de digerir, lo que puede causar molestias gastrointestinales, y no aporta tanta energía como los carbohidratos ”, explicó la profesional.





El fruto de açaí es parecida al arándano, pero se diferencias de este en su contenido proteico, que es de 8 gramos, frente a un 0.7 del segundo fruto , por lo que es útil para regenerar la fibra muscular después de cada esfuerzo físico.

vitamina E

Potasio

Antocianinas

Fibras

Calcio

Vitamina B1

Fitoesteroles

Proteína vegetal

Baja cantidad de carbohidratos.

Para el consumo de los deportistas se recomienda mezclarlo con otras frutas, granolas y proteína de suero, para añadir un poco más de aminoácidos y colabore con la reconstrucción muscular. Su única contraindicación es que sea consumida en jugadores que están luchando contra el sobrepeso por su alto contenido de calorías.