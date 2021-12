La violencia de las favelas y el creciente tráfico de drogas en los barrios más pobres de Brasil estuvieron a punto de dejar a la selección de Brasil sin Richarlison, de uno de los goleadores más preciados de la Canarinha. El delantero del Everton FC de la Premier League reveló en una entrevista un episodio donde le tocó coquetear con la muerte.

“Vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad. Vi muchas cosas malas. Fue muy complicado, pero tuve ángeles de la guarda que siempre me llevaron para el camino correcto. Muchos amigos de la infancia terminaron en la cárcel y algunos murieron”, contó Richarlison a Diario AS.

Pero lo que no imaginaba Richarlison que esa violencia un día se iría contra él. “Volvía de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que estaba vendiendo drogas en su zona exclusiva. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó”, señaló el goleador del Everton en la Premier League.

Jugador siempre ayuda a los mas pequeños de su barrio en Nova Venecia (Foto: @richarlison)

Richarlison: “El fútbol me salvó la vida”

Con un arma en la cabeza el joven jugador tuvo la sangre fría para encarar a su agresor. “Le explique que estaba de camino a mi casa, que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Eso fue algo que marcó mi infancia y me motivó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos”, confesó el brasileño.

El campeón de la Copa América 2019 y medalla de oro de los Juegos Olímpicos 2020 contó las carencias entre las que creció. “Mi infancia fue muy pobre. Vi a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil llegar al mínimo. Trabajé desde chico vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa”, recordó el crack.

Richarlison y vivió historia de los ‘Supercampeones’

Richarlison contó que su historia se parece mucho a la de uno de los personajes de la serie Capitán Tsubasa (Los Supercampeones) donde mostraban a un chico de Brasil sin dinero que viajó rumbo a la ciudad para pasar una prueba. “Fui a hacer una prueba con solo el dinero del pasaje de ida (al América Futebol) porque la plata para pagar el de vuelta la gasté en comer durante el viaje. Así que di mi vida para conseguir un puesto en el equipo y acabé consiguiéndolo”, explicó.

El brasileño ha sido uno de los jugadores más destacador en la última campaña de Everton en la Premier League. No obstante, la llegada de Rafa Benítez lo ubicaron en otra posición y una lesión lo han marginado varias semanas fuera de las canchas. Esto no lo aleja de la consideración de Tite por encima de Paquetá, Raphinha, Antony, Gabriel Jesús, Gabigol y varias figuras más.

