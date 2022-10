El Mundial Qatar 2022 está a casi un mes de iniciar y las noticias de lesiones en los futbolistas generan gran preocupación en los seleccionados participantes. El último fin de semana, Richarlison quedó sentido jugando un partido para Tottenham y fue visto en muletas, pero la molestia no es tan grave como se pensaba y podrá estar con Brasil en la Copa del Mundo.

A los 51 minutos del choque contra Everton, en la Premier League, el futbolista de 25 años sintió dolor en la pierna izquierda y solicitó ser reemplazado. Poco después, el atacante, entre lágrimas, explicó a la prensa que ya había sufrido un fastidio físico similar en el pasado y que, en ese entonces, tardó dos meses en recuperarse.

De esa forma, Richarlison parecía despedirse del Mundial, aunque el panorama cambió drásticamente este lunes, luego de los exámenes médicos de rigor. Según los estudios, la ‘Cacatúa’ presenta una afección en la pantorrilla, pero no es de gravedad y podrá estar disponible para la cita mundialista.

Incluso, Antonio Conte, DT del Tottenham, reveló que hay posibilidades de que el brasileño regrese a las canchas antes de la para por el Mundial. “Puedo confirmar que nuestro delantero no está en riesgo a no jugar en Qatar 2022. La lesión no es tan grave, estoy feliz por él. Solo necesitará tiempo para recuperarse”, indicó el entrenador.

“Espero que esté en buena forma para estar en algunos partidos con Tottenham antes de marcharse a disputar la Copa del Mundo, que es el sueño de todo futbolista”, agregó el estratega italiano. De no mediar otro inconveniente, Richarlison integrará la lista de Tite para la selección de Brasil.

Los números de Richarlison esta temporada

Richarlison se ha convertido en una pieza habitual en la ofensiva del Tottenham, aunque todavía no anotó en la Premier League: lleva dos asistencias en nueve presentaciones. No obstante, el delantero ya celebró con los ‘Spurs’ en la Champions League: tiene dos goles en cuatro cotejos.