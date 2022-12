Richarlison soñaba con hacer un nuevo gol de fantasía en la final de Qatar 2022, pero el destino y Croacia convirtieron ese sueño en pesadilla e hicieron que su estadía en Doha concluyera antes de lo pensado, causando una gran frustración en la ‘Cacatúa’ que apuntaba a convertirse en el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero el dolor vivido junto a su amigo Neymar lo empujó a tomas una radical decisión.

El jugador de Tottenham decidió exorcizar a esos ‘demonios’ que no lo dejaban dormir en paz, después de quedar eliminado en cuartos de final ante Luka Modric y compañía. El atacante decidió sacar una cita con uno de los mejores tatuadores de Brasil (Dom Tatto) para hacerse un gran tatuaje en la espalda.

El delantero de la ‘Canarinha’ fue uno de los jugadores que más sufrió la eliminación, pues no le permitió exponer todo su potencial, por lo que decidió grabar en su espalda su rostro acompañado de otras dos figuras del Scratch como Neymar y Ronaldo Nazario. Quienes son contemplados por la imagen del jugador cuando era niño y vivía en una peligrosa favela. El arte fue acompañado de una frase de Pelé: “Ustedes hacen sonreír a Brasil”.

Richarlison se hizo tatuaje en toda su espalda (Video : Ole)

Richarlison: “Es momento de disculparse”

Días atrás Richarlison mostró su frustración desde su cuenta de Instagram con sus seguidores. “ Escribir esto es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo de ayer todavía no ha pasado, era imposible dormir y lo que pasó todavía me duele como el demonio. Esta es una herida que quedará abierta para siempre , porque todos sabemos las chances que teníamos de conseguir ese título ”, expresó la ‘Cacatúa’.

“ Dimos lo mejor de nosotros, lo dimos todo, que es parte del deporte... Si bien es cierto, sólo me enoja más. Lo real es que parece que perdimos a alguien muy cercano, que nos quitaron un pedazo. Y mis amigos y yo vamos a tener que vivir con eso, algunos ni siquiera tendrán otra oportunidad ”, aseguró el atacante del Tottenham.

Tatuador llevó horas para grabar piel de crack de Scratch (@richarlison)

“Es el momento de lamerse las heridas, disculparse con todos ustedes y aclarar la cabeza. La realidad es que el fútbol, que me ha dado todo lo que tengo, que tantas veces me ha salvado la vida, ayer me asestó el golpe más duro que he recibido. Gracias a todos por animar. ¡Si hay un respiro en todo esto, fue verlos animar juntos de nuevo!”, comentó finalmente el delantero del Scratch.