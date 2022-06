El exjugador brasileño de clubes como Sao Paulo y Atlético Mineiro, Richarlyson , reveló en una reciente entrevista que es bisexual. Esto lo convierte en el primer miembro de la comunidad LGTB (que lo haya declarado abiertamente) en haber jugado en la selección brasileña y el Brasileirao.

“ Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego hablo aquí hoy y pronto se imprimirá la noticia: “Richarlyson es bisexual”. Y el meme está listo. Dirán: “Wow, ¿pero jurar? No tenía ni idea”. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Cualquier cosa. Va a pintar un titular del que Richarlyson habló en un podcast de que es bisexual. Agradable. Y luego lloverán informes, y lo más importante, cuál es la agenda, no va a cambiar, cuál es el tema de la homofobia. Desafortunadamente, el mundo no está preparado para tener esta discusión y lidiar con ella de forma natural”, dijo Richarlyson al podcast ‘Los armarios en los vestuarios’.

Richarlyson jugó en clubes como Sao Paulo y Atlético Mineiro. Foto: Agencias.

Richarlyson aseguró que se animó a revelar su orientación sexual por la gran cantidad de homofobia que existe en Brasil, tanto que cada vez son más crecientes los casos de crímenes de odio.

“¿Entiendes por qué creo que es innecesario que te etiquetes a ti mismo a veces? Hay un tema más importante, hay gente muriendo, Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol”, dijo el exjugador.

“No quería que me descartaran por mi sexualidad, que soy bisexual. Quería que la gente me viera como un espejo de todo lo que he logrado en mi trabajo. Nunca puse mi sexualidad por delante de mi trabajo, y nunca lo haría. Y no lo digo ahora porque dejé de jugar. Mucha gente mala dirá eso, lo cual dije ahora porque ya no juego. No. Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí cómodo hablando. Ojalá este hilo no existiera. Quería hablar sobre mi nueva carrera (comentarista) aquí. Pero es importante. Podremos alertar a uno por allá, a otro por aquí”, añadió.

Con 29 años, Richarlyson se retiró del fútbol profesional en el 2021. En su carrera fue 3 veces campeón del Brasileirao con Sao Paulo y campeón de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Además, jugó dos veces por la selección de Brasil en el 2008.

Richarlyson recibió apoyo

Luego que se conociera la noticia, las redes sociales del jugador fueron invadidas por mensajes de apoyo por parte de decenas de hinchas quienes felicitaron su valentía. Uno de los clubes que se pronunció al respecto fue Vasco da Gama.

Respeito

Igualdade

