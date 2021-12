La misión de la Roma es volver a ser protagonista en la Serie A de Italia y por eso la directiva apostó por la contratación del experimentado entrenador José Mourinho. De inmediato, el técnico portugués buscó imponer su ideología, tanto dentro como fuera de las canchas, y causó mucho impacto entre sus dirigidos.

Precisamente, el neerlandés Rick Karsdorp reveló a Voetbal que ha cambiado varias cosas en su vida tras la llegada del técnico portugués. “Normalmente, antes me gustaba salir de noche a tomar unas copas, pero ahora ya no pasa eso”, fueron las primeras palabras que expresó el defensa de 26 años, que cumple su cuarta campaña en la institución italiana.

“José Mourinho ha sacado lo mejor de mí. Lo que me hizo dejar mi país para jugar en el extranjero fue un proyecto como el de la Roma”, agregó. Cabe mencionar que el zaguero inició su carrera en Feyenoord de los Países Bajos (2014) y para el 2017 emigró al club romano de la Serie A, donde estuvo dos cursos, antes de ser cedido por una temporada al equipo que lo vio nacer (2019-20)

Finalmente, Rick Karsdorp explicó que en Italia también ha podido encontrar mucha tranquilidad. “Aquí, te dejan intimidad. Por su puesto que me abordan en la calle, pero, en general, la afición no exagera. Imaginemos que voy a cenar, la gente espera que termine y recién me piden una foto o autógrafo”, sentenció.

¿Cuándos partidos jugó Rick Karsdorp esta temporada?

En lo que va de la temporada en Serie A de Italia, Rick Karsdorp ha participado en 18 partidos con la Roma (siempre de titular). Para José Mourinho, el defensa es fijo en su esquema y la única jornada en la que no pudo utilizarlo fue hace tres semanas: el jugador había acumulado su quinta amarilla y no estuvo en la derrota ante Inter de Milán (3-0).

De la misma forma, el neerlandés ha tenido actividad en la UEFA Conference League, certamen en el que ha disputado seis encuentros, siempre dentro en el once inicial. Esta gran continuidad conseguida por el futbolista también refleja el buen estado físico que posee, puesto que no suele lesionarse.