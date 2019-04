¿River Plate y Boca Juniors construirán estadio único? Rodolfo D'Onofrio presentó propuesta

River Plate y Boca Juniors son los dos equipos más populares de Argentina, y ambos protagonizan uno de los clásicos más vibrantes del mundo. De hecho, son archirrivales, pero eso no impide que puedan compartir un mismo estadio. Al menos, hay una propuesta.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio confesó haberle planteado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, la posibilidad de construir un recinto, que también sirva para que juegue Boca Juniors de local.

"Le dije: ¿qué pasa si hacemos el estadio River y de Boca acá? Y no me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo. Creo que les va a costar más a ellos que a nosotros porque con venirse de La Boca a este sector hay un tema de pertenencia muy grande, y lo comprendería. Pero los dirigentes tenemos que tener visión", indicó D'Onofrio en el Canal del Fútbol de Chile.

Así explicó D'Onofrio la idea de construir un nuevo estadio. (Captura y video: YouTube)

La idea del máximo directivo de River Plate se originó a partir del conocimiento de que cerca del Estadio Monumental hay terrenos que podría servir para ese propósito, pero tendrían que comprarlos a la nación.

"River tiene que tomar en algún momento la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo. Hoy no podemos pensar en ir ya porque cuando tienes un riesgo país subiendo, tienes la inflación que tienes y la devaluación que tienes, lograr inversores para hacer el estadio nuevo es complejo", afirmó.