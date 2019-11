Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró que no tenia miedo de la supuesta mala suerte que proporciona entrenar y posar con la casaquilla blanquiazul, previo a la final de la Copa Libertadores 2019, y reafirmó su intención de en entrenar en Matute. Sin embargo Rodolfo D’Onofrio, titular millonario, no piensa de la misma manera, prefirió no arriesgar la casaquilla principal de los millonarios a la hora de intercambiarla con la de Alianza Lima y entregó una con los colores de su rival, Flamengo.

River Plate entrenó sin ningún contratiempo en Matute y los íntimos le brindaron todas las comodidades para realizar su trabajo. Marcelo Gallardo trabajo con 25 jugadores y casi sobre el final dela práctica bajó hasta el campo el administrador del club íntimo Renzo Ratto para darle la bienvenida al presidente Millonario y realizaron el típico intercambio de camisetas para los medios de comunicación. Lo curiosos fue que los argentino no entregaron la casaquilla con la que jugarán este sábado y dieron un alternativa con el típico color del 'Mengao’.

El técnico de River Plate probó dos posibilidades de defensa una con cinco zaguero y otra con una línea más clásica de cuatro en el fondo. El DT tuvo una charla extensa con sus pupilos antes de realizar los trabajos tácticos de cara al a final de la Copa Libertadores.

Entrenamiento de River Plate

Luego de este gesto el entrenamiento prosiguió sin la presencia de la prensa y los curiosos que llegaron hasta las tribunas de Matute que tuvieron que ser desalojados, por orden del entrenador millonario. Por su parte, Franco Armani lideró el trabajo con los tres arqueros restantes bajo las órdenes de Tato Montes.