Julián Álvarez se convirtió en la figura de abultada victoria de River Plate (8-1) sobre Alianza Lima al anotar seis goles en la sexta jornada del grupo F de la Copa Libertadores. Al respecto, el DT del ‘Millonario’ llenó de halagos a Julián Álvarez que en junio deberá partir a Manchester City.

En ese sentido, el ‘Muñeco’ resaltó que el cuadro inglés gana un excelente futbolista. “Es difícil porque hay un equipo que hizo una gran inversión. Se lleva un diamante en bruto, somos países exportadores de jugadores. Se fueron muchos jugadores en este tiempo y hemos intentado sobrevivir”, mencionó en conferencia de prensa.

“Reemplazarlo no va a ser fácil, no vamos a encontrar a un Julián que venga a ocupar el lugar de Julián. Va a jugar octavos y se irá a su nuevo destino. Lo que pueda pasar no depende de mí o lo que podamos hacer nosotros”, señaló.

De la misma manera, señaló que le gustaría que el préstamo del atacante argentino se prolongue. “¿Si puedo hablar con Guardiola para que lo dejen seis meses más? Si lo quieren ceder hasta fin de año no vamos a tener problemas y vamos a ser agradecidos”, añadió.

“Vamos a preparar a un futbolista que esta listo para dar el salto, pero le podemos dar mayor vuelo. No me va a escuchar el pedido, pero estaríamos muy agradecidos si lo deja hasta fin de año”, añadió Marcelo Gallardo.

Julián Álvarez consigue una marca con River Plate

Tras los seis goles al conjunto blanquiazul, Julián Álvarez se convirtió en el primer jugador de River Plate en marcar esa cantidad en un encuentro oficial. Así lo comunicó el comunicado español Mr. Chip.

Julián Álvarez fue la figura del partido en el River Plate vs. Alianza Lima.