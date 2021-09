River Plate goleó 4-1 a Newell’s Old Boys por la jornada 11 de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Marcelo Bielsa. Con ello, el conjunto ‘millonario’ quedó a tan solo dos puntos de los líderes. Pese a ello, el técnico Marcelo Gallardo no se animó a dar luces sobre su futuro en el club.

El ‘Muñeco’ no quiso ahondar en detalles, pero señaló que no tiene claro qué seguirá tras el fin de su contrato, el próximo 31 de diciembre. Eso sí, hizo hincapié que aún no se enfoca en ello para no desgastarse.

“No lo tengo resuelto. Estaré este tiempo con la cabeza ocupada armando rompecabezas para conformar el mejor equipo posible y tratar de ganar esta liga. La energía la tengo en todo lo que conté hasta ahora, trato de no pensar en fin de año porque me evito un gran desgaste mental. Me saca energías”, aseguró a TNT Sports.

“Fue un partido raro más allá del resultado abultado. El desarrollo fue mucho más parejo, podría haberlo ganado cualquiera de los dos. Fuimos contundentes, a veces se nos reclama que, además dominio, no somos del todo contundentes. Hoy fuimos contundentes sin tener el dominio del juego en un partido que fue bastante vibrante y dinámico”, agregó sobre el partido.

Es importante recordar que River Plate ganó con goles de Nicolás de la Cruz (5′), Jorge Carrascal (72′) y doblete de Julián Álvarez (61′ y 77′). Ignacio Scocco descontó para Newell’s Old Boys a los 35′.

River Plate vs. Newell’s Old Boys: previa del partido

El partido que será dirigido por el árbitro Pablo Echevarría, presenta a un River Plate en condición de visita que buscará un triunfo ante un Newell’s en mal momento, para así estar en los primeros lugares del certamen y en zona de clasificación a la Copa Libertadores de la temporada 2022.

Luego de finalizada la fecha triple de las Eliminatorias, el técnico Marcelo Gallardo ya podrá contar con todos los futbolistas que asistieron a sus respectivas selecciones. Quien tuvo un retraso fue el chileno Paulo Díaz, debido a temas de vuelo.

Matías Suárez y Franco Armani, quienes tenían lesiones, ya entrenaron con normalidad y fueron convocados para el partido. La baja es Milton Casco, quien tiene problemas musculares y estará ausente al menos por dos semanas.

¿Qué canal transmite el River Plate vs. Newell’s Old Boys?

TNT Sports será el encargado de televisar el encuentro donde Newell’s buscará un triunfo en casa para acercarse a puestos de clasificación a un torneo internacional. El equipo de Rosario no gana hace cinco fechas, donde acumuló 3 derrotas y 2 empates.

‘La Lepra’ no podrá contar con Marino Bíttolo y Fernando Belluschi debido a problemas físicos, pero recupera a Jonatan Cristaldo, luego de haberse recuperado de un desgarro en el isquiotibial derecho que lo dejó afuera de los tres últimos encuentros.

Luego de la salida de Germán Burgos, Fernando Gamboa tomó las riendas de Newell’s. En la previa, el técnico indicó: “Sabemos lo que es River, tenemos que tener la inteligencia suficiente para saber jugar este partido. Habrá momentos en que no vamos a poder presionar y tener la pelota, por lo que hay que ordenarnos para cuando pase eso”.

“Fue una semana larga, aprovechamos para seguir haciendo hincapié en correcciones nuestras. Se viene River y estuvimos analizando al rival en todos sus aspectos”, agregó el técnico, quien en su paso como futbolista defendió la camiseta de River.