Marcelo Gallardo ganó un nuevo título con el River Plate y esta vez se llevó la Primera División de Argentina a falta de tres fechas para su finalización. El logro del ‘Muñeco’ no pasó por desapercibido para el estratega del Manchester City, Josep Guardiola.

El entrenador español extendió su saludo a su colega argentino por conseguir la Liga Profesional, un torneo que le era esquivo a la ‘Banda’ desde el 2013/2014. “Felicitaciones a River Plate y a Marcelo Gallardo por ganar otro título”, expresó en conferencia de prensa.

En 2019, el ‘Pep’ elogió el trabajo del ‘Muñeco’ al mando de los ‘Millonarios’ “Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, señaló en dicha oportunidad.

Asimismo, mostró su insatisfacción al ver que el entrenador argentino no figuraba en la nominación al premio The Best de ese mismo año. “Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca”, comentó.

¿Marcelo Gallardo seguirá en River Plate?

En medio de las celebraciones del título, el ‘Muñeco’ confesó que no tiene definido su futuro y que en los próximos días decidirá cómo seguirá su carrera. Los rumores indican que tendría propuestas de otros clubes y de la selección uruguaya.

“Va a ser una decisión muy difícil. Si bien, deportivamente hablando, hemos pasado por muchas situaciones, personalmente, esta va a ser lo más difícil de mi vida”, fueron las palabras que brindó el técnico durante una entrevista para ESPN tras la goleada consagratoria del ‘Millonario’ sobre Racing Club en el Estadio Monumental.

“Voy a reflexionar todo esto, me lo voy a replantear. No lo hice hasta ahora porque no merecen que mi cabeza esté en otro lado, más allá de lo que estábamos jugando, que era muy importante. Esto que logramos era algo que deseábamos de ganar y no quería ir más allá”, indicó.