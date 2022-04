Una buena y otra que preocupó en el caso de Robert Rojas. Este sábado, el jugador de River Plate fue operado por la fractura de tibia y peroné que sufrió el pasado miércoles en el partido contra Alianza Lima en el Estadio Nacional en el estreno de ambos clubes en la temporada 2022 de la Copa Libertadores.

De acuerdo con información de TyC Sports, la intervención del paraguayo fue todo un éxito. No obstante, el medio argentino indicó que el futbolista sufrió una complicación tres horas más tarde de abandonar el quirófano. El zaguero, siempre citando a la fuente, padeció de un espasmo coronario.

Frente a ello, los médicos de la clínica estabilizaron al deportista de los ‘Millonarios’. Como resultado, por fortuna, el defensor anda “estable y lúcido”. Sin embargo, el personal médico está atento ante alguna novedad vinculada a la salud de Rojas. De hecho, Robert fue sometido a pruebas para conocer la raíz de la complicación mencionada.

Así, con los primeros resultados en la mano, se sabrá la razón por la que el internacional paraguayo pasó por ese susto luego de la operación. Mientras tanto, debe quedarse internado en el centro médico hasta el domingo. Enseguida, el marcador derecho conocerá los pasos a seguir para su proceso de recuperación.

Larga ausencia

Robert Rojas estará alejado de los terrenos al menos unos cuatro meses. Pero, el plazo variará conforme a la evolución del defensor de Paraguay. En todo caso, en River Plate manifestaron el respaldo al jugador y, pensando en el reemplazante, Marcelo Gallardo confía en Marcelo Herrera, Emanuel Mammana y Milton Casco.

Después de la falta que sufrió de Aldair Rodríguez y luego de reunirse con su familia, Rojas se comunicó con el programa radial de su país Fútbol a lo Grande. “Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”, expresó el ‘Sicario’.