River Plate inició su participación en la Copa Libertadores con un triunfo de visita sobre Alianza Lima (0-1), pero no todas fueron buenas noticias. El defensor paraguayo Robert Rojas sufrió de una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, a poco de finalizar el encuentro, lesión por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La operación fue exitosa y ahora el futbolista tendrá que cumplir con el largo proceso de recuperación. En ese sentido, el aguerrido jugador llegó a su hogar y se reencontró con sus seres queridos, luego de varios días fuera, tanto por la participación internacional de su club como por la emergencia médica.

Karen Bernal, esposa de Robert Rojas, se encargó de plasmar la reunión en una emotiva fotografía, en la cual también estuvo presente Ian Samuel, su hijo. “Ya estamos juntos, como familia, a salir adelante”, escribió la pareja del paraguayo en la publicación que compartió a través de una historia de Instagram.

De la misma forma, la cónyuge del futbolista agradeció los mensajes de ánimo que enviaron los seguidores. Por el momento, no hay un tiempo estimado para el regreso del deportista a las canchas.

Por otro lado, Robert Rojas brindó sus primeras declaraciones tras lo ocurrido. “Es la primera vez que me lesiono así de mal. Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos. Aldair Rodríguez me pidió disculpas por lo sucedido y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada”, explicó el zaguero al programa Fútbol a lo Grande.

Esposa de Robert Rojas compartió postal del emotivo reencuentro que tuvieron.

¿Cuántos partidos tiene Robert Rojas esta temporada?

En lo que va de la temporada, Robert Rojas tiene seis partidos disputados en la Copa de la Liga Profesional, siempre como titular y completó los 90 minutos en cada una de esas presentaciones; y uno en la Copa Libertadores. Además, el defensor registra un gol: marcó en el triunfo 2-0 sobre Newell’s Old Boys en el torneo doméstico.