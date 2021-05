PALABRA AUTORIZADA. Luego que la Conmebol decidiera decirle ‘no’ a River Plate en su pedido de poder contar con un portero esta noche contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, diversos personajes emitieron su opinión. Uno de ellos fue el ex portero de la ‘albiceleste’ Sergio Goycochea quien hasta pidió reforzar a su ex equipo en un partido que entrará en la historia del fútbol mundial.

“Sin que suene soberbio, con mi edad y más o menos como estoy físicamente, conviene que esta noche ataje yo antes que un jugador, esa es la realidad”, dijo el ahora comentarista de televisión en unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo.

Hay que recordar que River Plate sufrió un brote de coronavirus que afectó a 25 miembros de su plantel profesional, entre ellos 4 arqueros que estaban apuntados en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Por ello, esta noche el club argentino solicitó la inclusión de Alan Leonardo Díaz, el joven golero que actuó de gran manera el pasado domingo en el superclásico contra Boca Juniors.

“Si hay una situación extraordinaria, deberían prever esto por el espíritu del juego. La Conmebol viene haciendo muchas cosas bien pero en este caso tendrían que haber apoyado más a los futbolistas”, sostuvo Goycochea.

Alan Díaz fue titular en el arco de River Plate ante Boca Juniors. (Foto: EFE)

Tras la negativa de Conmebol, en River Plate deberán escoger un jugador de campo para que se cuadre bajo los tres palos. Según la prensa argentina el elegido sería el volante Enzo Pérez, quien incluso no terminó el duelo contra Boca debido a una lesión muscular.

“Vos podes poner un lateral derecho a jugar por la izquierda, un central de líbero o bajar al nueve al sacrificio del mediocampo, pero el arquero es otro deporte, un puesto muy particular. Hay que ver quién tiene una noción para pararse bajo los tres palos porque no es lo mismo cortar un pelotazo con las piernas que con la mano”, consideró el ex River muy molesto.

Si bien se pensó incluso que River Plate podría no presentarse al partido de esta noche, porque tampoco tendrá banca de suplentes y apenas completará 11 jugadores, desde el club de Núñez negaron esa versión. Los ‘millonarios’ son temerosos que puedan sancionarlos duramente si es que optaban por no jugar.

Anoche, por el mismo grupo de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla dio el golpe y ganó 2-1 de visitante a Fluminense. Ese resultado obliga a River Plate a, como mínimo, sacar un empate esta noche en su estadio Monumental.

