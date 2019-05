River Plate vs Atlético Paranaense EN VIVO Dónde y cómo VER TV ONLINE Final ida de Recopa Sudamericana

River Plate vs Atlético Paranaense EN VIVO EN DIRECTO. Argentinos y brasileños, ganadores de la última Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente, se verán las caras por la final ida de la Recopa Sudamericana. En esta nota conoce más detalles del partidazo.



¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Atlético Paranaense? Pues este miércoles 22 de mayo en el Arena da Baixada de Curitiba, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el River Plate vs Atlético Paranaense? Arranca a las 7:30 p.m. de Perú y Colombia. En Argentina y Brasil a las 9:30 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Perú / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Chile / 8:30 p.m.

Bolivia / 8:30 p.m.

Venezuela / 8:30 p.m.

Paraguay / 8:30 p.m.

Argentina / 9:30 p.m.

Uruguay / 9:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.



¿Qué canal pasará el River Plate vs Atlético Paranaense? Estas finales, al igual que la Copa Sudamericana, ya no está a cargo de Fox Sports. Ahora lo podrás ver por DirecTV Sports para Latinoamérica. También por ESPN PLAY.

¿Vas a seguir el River Plate vs Atlético Paranaense vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



River Plate vs Atlético Paranaense: Alineaciones probables



River Plate: Armani, Mayada, Martínez, Pinola, Casco, Pérez, De la Cruz, Palacios, Fernández, Suárez, Pratto.



Atlético Paranaense: Santos, Jonathan, Pereira, André, Lodi, González, Wllington, Guimaraes, Rony, Ruben.