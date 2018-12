River Plate vs Boca Juniors: Carlos Tevez fue tratado de 'mentiroso' por Leonardo Ponzio |VIDEO |FOTOS 

No soportó más el silencio. El capitán de River Plate , Leonardo Ponzio, salió al frente de la prensa argentina que se concentra en Madrid para a pocas hora de jugar la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors , desmentir las versiones de Carlos Tevez , ídolo xeneize sobre la actitud de sus colegas millonarios.



Carlos Tévez había expresado a los medios que los jugadores de River Plate no les habían hablado para preocuparse por ellos. "Mucho de lo que se dijo no fue verdad. Nos solidarizamos desde el primer momento. Hubo jugadores de nuestro plantel que se comunicaron con algunos chicos de Boca y no voy a agregar más de lo que ya se dijo. Volveríamos a solidarizarnos, porque forma parte de la ideología de este grupo y lo que trabajamos hace más de cuatro años", señaló Ponzio.



Leonardo Ponzio aclaró que con Carlos Tevez particularmente no hablaron y que tampoco pensaron en juntarse con los futbolistas de Boca Juniors para dar un mensaje juntos "Hay cuestiones que no las manejamos ni las decidimos nosotros, los jugadores. Pero, seguramente, cuando todo esto pase, habrá cosas que replantearse".

Además el capitán de River Plate envió un mensaje a los hinchas millonarios que se quedaron con ganas de presenciar el clásico en el Núñez. "Hay mucha gente que quedó dolida, pero esto no lo vamos a remediar con palabras, solo con resultados. Las 66 mil personas que estuvieron en el Monumental van a ayudarnos y van a estar con nosotros. Vamos a defenderlos en la cancha", aseguró el volante millonario.