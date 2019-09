River Plate vs Boca Juniors: Claudio Caniggia "Descender es más duró que perder una final" | VIDEO | FOTOS  

Es uno de los pocos privilegiados que conocen el aroma del vestuario de River Plate y Boca Juniors. A pocos días del clásico entre ambos por las semifinales de la Copa Libertadores 2019, el 'Pájaro', Claudio Paul Caniggia tomó una postura ante la pregunta más repetida en el último año: "¿Qué es peor, irse al descenso o perder la final de la Libertadores ante el clásico rival?".



"Las dos cosas duelen y sé que perder la final de la Copa Libertadores es durísimo, pero llegaste, aunque ni siquiera sirva como excusa. Creo que es más doloroso irse a la B", analizó el 'Cani' para los micrófonos de TyC.



Claudio Paul Caniggia, además recordó una particular anécdota después de un Boca Juniors -River Plate en La 'Bombonera' en 1996. El equipo de Ramón Díaz venía de ganar la Libertadores y muchos decían que llegaba relajado, pero al Boca de Carlos Bilardo le importó poco y nada y lo ganó 4-1, con tres goles del Cani: "¿Quién puede relajarse en un clásico? No existe eso.



Aunque es cierto que había jugadores de River Plate que los conocía de la Selección y me pedían por favor que bajáramos el ritmo porque en la semana los iban a matar. Podría haber hecho algún gol más, je".

Claudio Caniggia se pone del lado de Boca Juniors en el clásico argentino

El 'Pájaro' aseguró que hoy no tiene un candidato para este River vs Boca. "Es un superclásico, no hay favoritos a pesar del año pasado. Mis recuerdos son espectaculares, tanto para River como para Boca. Me puedo dar el lujo de decir que jugué en los dos. El gol de visitante es muy importante y el partido de ida será fundamental. Creo que Boca está mejor armado ahora que antes", finalizó.