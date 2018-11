River Plate vs. Boca Juniors: Clausuran Estadio Monumental ¿Dónde se va a jugar la final de la Libertadores? | FOTOS

¡Estadio Monumental clausurado! La final de la Copa Libertadores River Plate vs. Boca Juniors está en el ojo del mundo y no por el enfrentamiento de ambos equipos argentinos, sino por los actos de violencia que empañaron lo que iba a ser la fiesta más bonita del fútbol sudamericano. Ahora, las autoridades argentinas decidieron clausurar el recinto donde se iba a jugar el 'Súperclásico' y ahora miles de hinchas se preguntan ¿Dónde se va a jugar el último duelo del año entre 'millonarios' y 'xeneizes'?.



La Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a Fox Sports la clausura del estadio Monumental luego de los actos de vandalismo de este sábado y que puso en peligro la vida de los jugadores de Boca Juniors previo a su ingreso al recinto deportivo y casa de River Plate.



Ricardo Raúl Pedace , director de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad, explicó que suspendieron el Estadio Monumental por haber excedido la capacidad del lugar y obstruir los medios de salida.

¿DÓNDE SE JUGARÁ RIVER VS. BOCA?



De acuerdo a Raúl Pedace, River podría levantar la clausura esta misma noche, siempre y cuando pague la cuantiosa multa que le han impuesto. Sin embargo, este nuevo dolor de cabeza para los 'millonarios' hace peligrar la final de la Copa Libertadores.



Asimismo, agregó que tras pagar la multa, la clausura se levantará siempre y cuando se haga una inspección previa.



Hasta el momento, ni los directivos de River Plate, ni la Conmebol se ha manifestado al respecto, pero hasta el momento no hay River vs. Boca en el Monumental

"Es una falta remediable. No necesita una inspección previa para saber si lo cumplió o no. River puede solicitar el previo levantamiento, según la multa que apliquen los controladores, se procede al levantamiento previo pago a esa multa".



Finalmente, Pedace consideró que el superclásico entre River Plate y Boca Juniors sí se podría jugar este domingo en el Monumental. "Yo digo que sí (se podría jugar)", sentenció.