River Plate vs Boca Juniors: El comunicado de los 'xeneizes' en el que piden suspender partido y ¿los puntos?

La novela continúa. Este domingo podría no jugarse la final de la Copa Libertadores 2018. ¿Qué pasó? El club Boca Juniors pidió a la Conmebol suspender el partido de hoy ante River Plate porque "las condiciones no están dadas". ¿También piden los puntos?



Esto dice el comunicado de Boca Juniors



El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad, tal como acordaron los presidentes de la entidad sudamericana, de Boca y de River, en el acta que firmaron el sábado en el Monumental.



En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones. Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia.

¿En qué consiste el Artículo 18 que Boca Juniors menciona?



Dicho inciso, que es muy amplio, va desde suspender el partido (y jugarlo en una cancha neutral), hasta la quita de puntos. La Conmebol tiene la última palabra.