River Plate vs Boca Juniors: ¡Confirmado el nuevo horario de la final de Copa Libertadores!

Para no creerlo. Este sábado no se jugó la final vuelta de Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors en el Monumental de Buenos Aires. La Conmebol dio a conocer el nuevo horario y fecha del partido.



Todo esto luego de un lamentable día en el que los hinchas de River Plate atacaron salvajemente el bus de Boca Juniors, dejando varios heridos, como el caso de Pablo Pérez, jugador 'xeneize' que terminó con un ojo dañado.



Pese a que la Conmebol quiso jugar el encuentro sí o sí, la gente de River Plate y Boca Juniors acordaron no llevarlo a cabo. Al final lo pasaron para este domingo 25 de noviembre.

River Plate y Boca Juniors se verán las caras desde las 3:00 p.m. de Perú (5:00 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports. Ojo: Se jugaría sin público.

Video: Así quedaron los jugadores de Boca Juniors

Video: Jugadores de Boca