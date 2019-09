River Plate vs Boca Juniors: Día, hora y canal de TV para seguir partido de ida por semifinales de Copa Libertadores

River Plate vs Boca Juniors. Escuadras reeditarán la final de Copa Libertadores 2018, cuando los de Marcelo Gallardo se llevaron el título en Madrid. Ahora se verán las caras por semifinales del certamen. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo.



El primer partido entre River Plate vs Boca Juniors por semifinales de Copa Libertadores se llevará a cabo este martes 1 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



River Plate y Boca Juniors medirán fuerzas desde las 7:30 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México (9:30 p.m. de Argentina, Chile y Brasil).



La cadena internacional Fox Sports será el encargado de pasar el River Plate vs Boca Juniors por semifinales de Copa Libertadores. También puedes seguir el minuto a minuto de Trome.pe.

River Plate y Boca Juniors ya se enfrentaron en este 2019. Fue por la Superliga argentina en el Monumental, donde igualaron 0-0 en un partido con pocas situaciones de gol en ambos arcos.