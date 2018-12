La final de la Copa Libertadores está a tres días de jugarse, y tanto River Plate comoBoca Juniors ultiman detalles para hacer su mejor presentación. Ambos equipos contarán con el apoyo de sus hinchas en el Estadio Santiago Bernabéu, casa de Real Madrid.

De acuerdo a la organización, los fanáticos de River Plate estarán ubicado en el Fondo Norte (ingreso por la torre D del recinto, mientras que los aficionados de Boca Juniors se instalarán en el Fondo Sur (ingreso por la torre A).

El motivo no es otro que los seguidores de River Plate y Boca Juniors no se crucen en los exteriores del estadio y no ocurran hechos violentos que empañen el duelo que definirá al campeón de la Copa Libertadores.

"¡Importante! Los espectadores que porten una entrada tendrán acceso exclusivamente a la localidad del estadio (tribuna) que asigna la boleta", explicó la Conmebol.

River Plate vs. Boca Juniors: así será la distribución de los hinchas en el Santiago Bernabéu. (Foto: Conmebol) River Plate vs. Boca Juniors: así será la distribución de los hinchas en el Santiago Bernabéu. (Foto: Conmebol) River Plate vs. Boca Juniors: así será la distribución de los hinchas en el Santiago Bernabéu. (Foto: Conmebol)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.